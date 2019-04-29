Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ошибка в компьютерной программе довела 20 индийцев до самоубийства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Public domain
В индийском штате Телингана несколько десятков студентов покончили с собой из-за плохих оценок на экзаменах. Об этом сообщает Fox News.
В феврале и марте экзамены сдавали около миллиона человек. Почти 350 тысяч из них получили плохие оценки. 20 студентов, которые завалили экзамен, совершили самоубийство. По другим данных, погибших было еще больше: Daily Mail сообщает о 21 суициде.
Родители студентов подозревают, что плохие результаты вызваны ошибкой в программном обеспечении, которое обрабатывает тесты. После уличных протестов, которые поддержали политические партии, власти согласились перепроверить все тесты с неудовлетворительными результатами. На перепроверку также записались 50 тысяч студентов, которые набрали необходимый балл, но остались недовольны оценкой.
Глава правительства штата Калвакунтла Чандрашекхар Рао призвал студентов не совершать поспешных шагов. «Неудача на экзамене не означает, что жизнь не удалась, — заявил он. — Жизнь драгоценна. Даже если вы из тех, кто завалил экзамен, у вас будет масса других возможностей».
В 2016 году сообщалось, что в Индии несовершеннолетняя пловчиха, считавшаяся восходящей звездой спорта, покончила с собой. Причиной самоубийства стала боязнь спортсменки провалить выпускные экзамены.
Последние новости
Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии «Мстители: Финал» заработали 99,5 процента всех сборов фильмов в России за день Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Комментарии
Происшествия , В мире , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин захотел соединить русских и украинцев82
Детектор лжи: после скандала на «Голосе» устроят проверку
Застали врасплох? Скабеева показала «сбежавшего» Зеленского81
Сговор олигархов. Зеленский «проиграл» парламенту85
Порошенко приготовился раздать россиянам гражданство242
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение