Задержан один из самых влиятельных людей в Белоруссии

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина, сообщает «Наша Нива» со ссылкой на источники. По их данным, это произошло неделю назад.

Причиной задержания стала взятка, утверждают собеседники издания. По неофициальным данным, которые приводит интернет-газета «Белорусские новости», сумма взятки составила 150 тысяч долларов.

«Наша Нива» также сообщает о возбуждении уголовного дела и о том, что силовики опечатали коттедж Втюрина в минском поселке Дрозды-2, где живут высокопоставленные чиновники.

В пресс-службе КГБ отказались от комментариев по этой теме, пишет «Интерфакс».