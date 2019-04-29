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Суд в Москве продлил арест обвиняемому в убийстве следователя МВД Шишкиной 

РИА Новости + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы в понедельник продлил на три месяца срок содержания под стражей Абдулазизу Абдулазизову, обвиняемому в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной осенью прошлого года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд продлил срок содержания под стражей Абдулазизову до 7 августа", — сказала она.
Евгения Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления на транспорте по Центральному федеральному округу, была подполковником юстиции. По данным СК, исполнителем преступления стал Абдулазиз Абдулазизов, а посредником выступил 17-летний житель Санкт-Петербурга. Суд продлил и его арест.
По версии следствия, утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья Евгения Шишкина вышла из дома и направилась на парковку. По дороге к автомобилю Абдулазизов выстрелил в нее несколько раз, женщина скончалась на месте.
Следователи считают, что убийство совершено по заказу из корыстных мотивов.
По материалам следствия, несовершеннолетний житель Петербурга искал работу через "даркнет" и нашел объявление о заказе на убийство, за которое он и Абдулазизов получили 1 миллион рублей. Оба признали вину.
По факту гибели Шишкиной возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение оружия".
По одной из версий, убийство было совершено из-за ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовного дела в отношении группы лиц по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В данный момент дело ведет Басманный суд Москвы.
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Происшествия , Криминал , Юнона Царева , МВД , РИА Новости , Москва
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