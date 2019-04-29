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В Ярославской области девять фигурантов дела об изнасиловании получили сроки до 21 года 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области приговорил девятерых фигурантов дела об изнасилованиях несовершеннолетних девочек в селе Лахость к лишению свободы на сроки от 6,5 года до 21 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Гаврилов-Ямский районный суд приговорил трех мужчин к срокам 12 лет, 20 лет и 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Шесть женщин-фигуранток получили сроки от 6,5 года до 12 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказала собеседница агентства. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Суд установил, что с 2011 по 2015 год в Ярославле, а также в селе Лахость Гаврилов-Ямского района Ярославской области фигуранты неоднократно совершали преступления против половой неприкосновенности малолетних детей. Всего в деле 17 эпизодов, потерпевшими признаны шесть девочек. На момент совершения преступления им было от девяти до 14 лет.
Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Пособничество в изнасиловании"), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Пособничество в насильственных действиях сексуального характера").
Как уточнила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области, четыре женщины из шести являются близкими родственницами потерпевших.
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Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Ярославская Область
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