В Ярославской области девять фигурантов дела об изнасиловании получили сроки до 21 года

Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области приговорил девятерых фигурантов дела об изнасилованиях несовершеннолетних девочек в селе Лахость к лишению свободы на сроки от 6,5 года до 21 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Гаврилов-Ямский районный суд приговорил трех мужчин к срокам 12 лет, 20 лет и 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Шесть женщин-фигуранток получили сроки от 6,5 года до 12 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказала собеседница агентства. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Суд установил, что с 2011 по 2015 год в Ярославле, а также в селе Лахость Гаврилов-Ямского района Ярославской области фигуранты неоднократно совершали преступления против половой неприкосновенности малолетних детей. Всего в деле 17 эпизодов, потерпевшими признаны шесть девочек. На момент совершения преступления им было от девяти до 14 лет.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Пособничество в изнасиловании"), ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Пособничество в насильственных действиях сексуального характера").