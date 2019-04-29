ФСБ России выявила в столичном регионе законспирированную ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) . Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане РФ, а также выходцы из Центрально-Азиатского региона и Закавказья", — сообщили в ЦОС ФСБ.
"Установлено, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семеро участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература", — отметили в ФСБ.