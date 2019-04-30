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На льдине: подростков унесло течением в Архангельске 

ТК «Звезда» + ещё 1 43 минуты назад
Фото: News Nord, Youtube
По Северной Двине у ТЦ «Макси» на Ленинградском проспекте в сторону железнодорожного моста плыли на льдине двое подростков.
В Архангельске спасатели сняли с льдины двух подростков лет 14-ти, которых во время ледохода унесло по Северной Двине в сторону железнодорожного моста.
Как пишет агентство «Северные новости», инцидент произошел около 19 часов 28 апреля. Спасатели прибыли на место ЧП спустя три минуты после вызова. Им пришлось в гидрокостюмах добираться до находившейся в трех метрах льдины и фиксировать ее с помощью ледобура и веревки. Сотрудники МЧС перекинули лестницу на льдину, по которой пострадавшие и выбрались на берег.
Отмечается, что подростки даже не поблагодарили спасателей, а просто убежали. В Архангельской областной службе отметили, что родителей могли привлечь по ст. УК РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В Сети появилось видео, как тинэйджеры проплывают мимо своих товарищей, которые предлагают друзьям варианты выхода из сложившейся ситуации.
В столицу Поморья ледоход только пришел, поэтому он закончится только 3 мая. Его хвост находится в 120 км от города.
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Происшествия , МЧС , Архангельск
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