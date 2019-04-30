Бутина сообщила, что ее не пытали в американской тюрьме

Россиянка Мария Бутина сообщила, что ее не пытали в тюрьме в США

В пятницу суд в Вашингтоне приговорил Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела за решеткой.

"Пытки ко мне не применялись", — сказала Бутина в ходе телефонной пресс-конференции.

При этом она отметила, что ее "содержали в условия изоляции довольно долго".

Бутина находится под стражей с июля 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ

Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.