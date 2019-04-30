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Бутина сообщила, что ее не пытали в американской тюрьме 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянка Мария Бутина сообщила, что ее не пытали в тюрьме в США.
В пятницу суд в Вашингтоне приговорил Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела за решеткой.
"Пытки ко мне не применялись", — сказала Бутина в ходе телефонной пресс-конференции.
При этом она отметила, что ее "содержали в условия изоляции довольно долго".
Бутина находится под стражей с июля 2018 года. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ.
Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.
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Происшествия , В мире , США , Правительство РФ
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