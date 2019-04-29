Смертельная уборка: как бутылка белизны убила пенсионерку

Москве 75-летняя женщина погибла из-за последствий взрыва бутылки с чистящим средством. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, инцидент произошел 11 апреля в столичном районе Северное Бутово. В этот день женщина занималась уборкой и решила почистить унитаз белизной. Когда пенсионерка открывала бутылку, та внезапно разорвалась в ее руках.

Разлитая жидкость обожгла пенсионерке руки и ноги. Кроме того, женщина надышалась парами хлора, пока вытирала белизну. В квартире в этот момент находилась ее внучка. Она увидела, как бабушка потеряла сознание, и вызвала скорую. Врачи диагностировали у женщины сильное отравление.

Пенсионерка провела три дня в реанимации НИИ Склифосовского и стала чувствовать себя лучше. Однако полностью восстановить здоровье она не смогла и скончалась через три недели после госпитализации.

По словам родственников женщины, взорвавшаяся в ее руках бутылка была нагрета, потому что стояла возле горячей трубы.

В прошлом году 88-летняя москвичка погибла после нескольких часов, проведенных в луже с бытовой химией. «МК» писал , что женщина, передвигавшаяся только на ходунках, однажды осталась дома одна, упала в коридоре и не смогла подняться.

Пенсионерка попыталась привлечь внимание соседей и начала кидать в стену бутылки с бытовой химией. В итоге жидкости пролились на пол и образовали вокруг нее лужу из смеси средства для прочистки труб, соляной и серной кислоты. Так пенсионерка провела около семи часов до прихода родственников. Врачи диагностировали у нее ожог 35 процентов тела, спасти ее не удалось.