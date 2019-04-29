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Скелет человека нашли в аэропорту Южно-Сахалинска 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В аэропорту Южно-Сахалинска в воскресенье, 28 апреля, у выезда на взлетно-посадочную полосу был обнаружен скелет человека. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Сахалинской области.
По предварительной информации, найденный скелет женский. Для установления обстоятельств смерти останки были направлены в морг, добавили в ведомстве.
Отмечается, что по факту обнаружения скелета проводится процессуальная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 уголовного кодекса России.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет.
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Происшествия , СКР , Сахалинская Область , Южно-Сахалинск
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