Скелет человека нашли в аэропорту Южно-Сахалинска

По предварительной информации, найденный скелет женский. Для установления обстоятельств смерти останки были направлены в морг, добавили в ведомстве.

Отмечается, что по факту обнаружения скелета проводится процессуальная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет.