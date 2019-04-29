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«Беда от нежного сердца»: школьник в Москве выстрелил в одноклассника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета на репетиции пьесы, сообщает телеграм-канал «Мэш».
Инцидент произошел в школе №2095. Ее ученики готовят к постановке пьесу Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца». В ней есть эпизод стрельбы.
На одну из репетиций подросток, которому предстояло совершить выстрел, принес заряженный пневматический пистолет и выстрелил в голову другого актера. Пули из носа и затылка 14-летнего школьника вытащили в больнице.
Между тем директор школы №2095 Илья Новокрещенов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что пистолет, из которого был произведен выстрел, был не пневматическим, а «самым простым игрушечным».
Пластмассовая пуля попала одному из «дуэлянтов» в нос, однако, по словам Новокрещенова, ребенок не испытал ни боли, ни испуга. Пулю вынули из носа мальчика в травмпункте и сразу же отпустили домой.
Происшествия , Владимир Соллогуб , Илья Новокрещенов , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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