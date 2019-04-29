В Тамбовской области пропала школьница

СК возбудил дело об убийстве по факту бесследного исчезновения 16-летней школьницы в Тамбовской области , которая ушла из дома и не вернулась, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ

"Ночью 27 апреля 2019 года 16-летняя… без объяснения причин покинула место своего жительства в селе Сампур Сампурского района Тамбовской области и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", — говорится в сообщении.

В селе организованы масштабные поисковые мероприятия, обследованы автостанции, железнодорожный вокзал, места пребывания молодежи, заброшенные дома и здания. В поисках школьницы, помимо сотрудников следственного управления, органов внутренних дел и управления Росгвардии по региону, подключены волонтеры общественной организации "Лиза Алерт".

"По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — сообщает следствие.

По его данным, к настоящему времени завершен комплекс основных первоначальных следственных действий. Проведен осмотр места жительства пропавшей девочки, допрошены ее родственники, одноклассники, учителя и знакомые, назначен ряд экспертиз.