Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

Мещанский суд Москвы в понедельник приговорил к четырем годам колонии отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей", — сказала судья Оксана Горюнова.

Обвинение требовало для Виктора Захарченко пять лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей. Сам подсудимый настаивал, что не виновен.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Это дело было выделено из материалов в отношении полковника Захарченко. Адвокат Вячеслав Леонтьев отметил, что у отца полковника был проведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили трудовую книжку с записью МИА-банка (полностью принадлежит правительству Москвы). Далее СК РФ запросил сумму выплат и выяснил иные обстоятельства.

Например, сообщила прокурор, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое, поэтому, по ее мнению, компетентность отца полковника в банковской сфере сомнительна, что является еще одним доводом относительно фиктивности трудоустройства.

Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину вменяется растрата средств банка путем фиктивного трудоустройства в МИА отца полицейского. Корьевкин ранее утверждал, что Захарченко-старший в банк на должность советника председателя был назначен "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА — Глеба Бондаренко.

Сам Бондаренко в суде заявлял, что с Захарченко-старшим не знаком. Кроме того, по его словам, у председателя совета директоров банка "не было полномочий по кадровым решениям".

Из оглашенного ранее обвинения следует, что "неустановленные лица" создали преступную группу с целью растраты денег банка в своих интересах, в которую вовлекли Захарченко-старшего и Корьевкина, а после увольнения последнего из МИА в преступную группу якобы был вовлечен новый председатель банка — Сергей Гриб.

По данным гособвинения, Захарченко-старший получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей. Первую зарплату — до оформления зарплатной карты — он получил наличными в кассе банка в размере 15 тысяч рублей. Причиненный ущерб мужчина возместил.

Корьевкин и Захарченко-старший содержались под стражей, но позднее были переведены под домашний арест. Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

Оба подсудимых вину не признали.