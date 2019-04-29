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В Югре женщина отдала 2 млн рублей, желая получить компенсацию за «чудо-пластыри» 

ТАСС + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительница Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), желая получить многомиллионную компенсацию за некачественные лечебные пластыри, заказанные в интернете, отдала неизвестным более 2 млн рублей. Возбуждено дело по факту мошенничества, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД.
По данным полиции, пострадавшая несколько месяцев назад в интернете заказала лечебные пластыри, однако, когда они пришли, ожидаемого эффекта от их использования она не получила. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что свой заказ она сделала у мошенников, находящихся под следствием, а ей должны присвоить статус потерпевшей и выплатить компенсацию до 10 млн рублей.
"Для получения средств заявительнице необходимо было оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы. Позднее злоумышленник просил перевести еще различные суммы за "оформление документов" и прочие расходы. Чтобы получить желанные 10 млн рублей, потерпевшая решила оформить банковский кредит на оплату расходов. В общей сложности жительница Нефтеюганска перевела аферистам 2,2 млн рублей", — сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Полицейские устанавливают личность злоумышленника.
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Комментарии2
Происшествия , Криминал , МВД , Нефтеюганск , Ханты-Мансийский автономный округ
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