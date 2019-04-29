«Кара божия»: священник и попадья подрались с прохожими на Пасху

Новокузнецке конфликт священнослужителей с прохожими попал на видео. Свидетели уверяют, что попадья первая пустила в ход кулаки, а потом и взялась за оружие, сообщает портал city-n.ru.

По словам автора записи, инцидент произошёл 28 апреля в день Пасхи. Прохожие попросили «матушку» местного прихода убрать в сторону её большую рыжую собаку, которую женщина выгуливала без намордника. Однако супруга священника на контакт не пошла, а сразу ввязалась в потасовку, при этом используя электрошокер в виде дубинки. В результате у одной из прохожих оказалось разбито лицо. Чуть позже к конфликту присоединился священник. Он забрал у супруги средство самообороны и попытался вместе с ней скрыться с места происшествия до приезда полиции, но очевидцы драки решили их задержать.

На видео запечатлены попытки женщины удержать попа на месте драки, при этом священник, вырываясь из цепких рук прохожей, уверяет, что вовсе не пытается скрыться.

«Женщина в жёлтой куртке тоже получила свою "кару божию", прошу прощения за богохульство, но других слов у меня нет», — отмечает автор видео.

В сопроводительном сообщении к записи также говорится, что «матушка» уже вела себя подобным образом, но правоохранители на сигналы местных жителей никак не отреагировали. В результате автор видео просит рассматривать публикацию видеозаписи, как обращение к властям города и руководству Новокузнецкой епархии с требованием принять меры в отношении супругов-священнослужителей.