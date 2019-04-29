«Реплика Венеции»: Воронеж ушел под воду

«Реплика Венеции»: из-за сильного дождя Воронеж ушел под воду

Кадрами из затопленного города делятся пользователи в социальных сетях.

После сильного дождя с градом Воронеж буквально утонул в воде. С потоками не смогла справиться ливневая канализация, в результате этого дворы и улицы затопило. Автомобилям пришлось передвигаться по двери в воде.

Кадрами из затопленного города делятся пользователи в социальных сетях. Жители города шутят, что после мощного циклона Воронеж превратился в «реплику Венеции».

Городские власти не стали выводить на улицы спецтехнику. Объяснили, что подтопление — это временное явление. Как только погодные условия улучшатся, земля просохнет, сообщает издание «Блокнот».