«Реплика Венеции»: Воронеж ушел под воду

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«Реплика Венеции»: из-за сильного дождя Воронеж ушел под воду 

ТК «Звезда» 1 час назад
Кадрами из затопленного города делятся пользователи в социальных сетях.
После сильного дождя с градом Воронеж буквально утонул в воде. С потоками не смогла справиться ливневая канализация, в результате этого дворы и улицы затопило. Автомобилям пришлось передвигаться по двери в воде.
Кадрами из затопленного города делятся пользователи в социальных сетях. Жители города шутят, что после мощного циклона Воронеж превратился в «реплику Венеции».
Городские власти не стали выводить на улицы спецтехнику. Объяснили, что подтопление — это временное явление. Как только погодные условия улучшатся, земля просохнет, сообщает издание «Блокнот».
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