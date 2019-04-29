В Тверской области пропал семилетний мальчик

"Двадцать восьмого апреля 2019 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетнего мальчика, который ушел из дома своей бабушки, расположенном в городе Ржеве, и обратно не вернулся", — говорится в сообщении. ​

По данному факту начата доследственная проверка, следователи выехали по месту последнего пребывания мальчика, совместно с сотрудниками полиции опрашиваются родственники пропавшего ребенка, его знакомые и друзья.