Следствие выясняет обстоятельства безвестного исчезновения в Тверской области семилетнего мальчика, который в воскресенье вышел из дома и не вернулся, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Двадцать восьмого апреля 2019 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетнего мальчика, который ушел из дома своей бабушки, расположенном в городе Ржеве, и обратно не вернулся", — говорится в сообщении.
По данному факту начата доследственная проверка, следователи выехали по месту последнего пребывания мальчика, совместно с сотрудниками полиции опрашиваются родственники пропавшего ребенка, его знакомые и друзья.
Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, МЧС и волонтерами ведутся масштабные поисковые мероприятия.
"Осмотрены улицы города, проверены чердаки и подвалы на предмет обнаружения мальчика. По настоящее время ребенок не найден, его поиски продолжаются", — информирует следствие.