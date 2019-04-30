Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сообщившего о складе детского питания в морге югорского депутата лишили полномочий 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутата думы Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Антона Пантина, рассказавшего о хранившихся в местном морге трех тоннах детского питания и каш, лишили полномочий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник управления внутренней политики и общественных связей администрации Югорска Алексей Шибанов.
"Сегодня, 30 апреля, состоялось очередное заседание думы Югорска. По итогам рассмотрения вопросов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата города Югорска Пантина А. А. в связи с утратой доверия", — написал чиновник. По его словам, решение приняли единогласно, посредством тайного голосования.
Сам Пантин считает, что депутатского статуса его лишили из-за активной оппозиционной деятельности.
"Местные депутаты практически все обижены на мою деятельность, так как многие были объектом разоблачительных статей и расследований. Мотив — личная обида. Цель — устранение единственного жесткого критика власти", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
25 марта Пантин сообщил о том, что в прощальном зале здания местного морга хранится около 3 тонн просроченного детского питания. 9 апреля он заявил, что всего больница хранит около 64 тыс. пачек детского питания на общую сумму порядка 12 млн рублей. Власти ХМАО провели проверку, по результатам которой шесть сотрудников Югорской городской больницы, в том числе замглаврача, получили взыскание.
Следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, сотрудники больницы при закупке детского питания в 2018 году не учли уже приобретенное в 2017 году. В результате, детское питание не успели реализовать, и сроки его годности истекли.
ТАСС: последние новости
Бутина рассказала об условиях содержания в американской тюрьме Два моряка погибли на теплоходе "Василий Головнин" при переходе в ЮАР Бывший депутат горсовета стал врио главы администрации Евпатории после ареста мэра
Комментарии1
Происшествия , СКР , Югорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже42
«Я начну крупномасштабную войну»183
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев344
«Плакал Рамзан»: Зеленский раскаялся перед мусульманами98
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать208
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение