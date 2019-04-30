Сообщившего о складе детского питания в морге югорского депутата лишили полномочий

Депутата думы Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Антона Пантина, рассказавшего о хранившихся в местном морге трех тоннах детского питания и каш, лишили полномочий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник управления внутренней политики и общественных связей администрации Югорска Алексей Шибанов.

"Сегодня, 30 апреля, состоялось очередное заседание думы Югорска. По итогам рассмотрения вопросов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата города Югорска Пантина А. А. в связи с утратой доверия", — написал чиновник. По его словам, решение приняли единогласно, посредством тайного голосования.

Сам Пантин считает, что депутатского статуса его лишили из-за активной оппозиционной деятельности.

"Местные депутаты практически все обижены на мою деятельность, так как многие были объектом разоблачительных статей и расследований. Мотив — личная обида. Цель — устранение единственного жесткого критика власти", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

25 марта Пантин сообщил о том, что в прощальном зале здания местного морга хранится около 3 тонн просроченного детского питания. 9 апреля он заявил, что всего больница хранит около 64 тыс. пачек детского питания на общую сумму порядка 12 млн рублей. Власти ХМАО провели проверку, по результатам которой шесть сотрудников Югорской городской больницы, в том числе замглаврача, получили взыскание.