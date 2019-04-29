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Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Подросток получил ранение при взрыве снаряда на военном полигоне Кара-Хаак в Туве. Об этом в понедельник сказал на аппаратном совещании глава республики Шолбан Кара-оол.
"В селе Кара-Хаак подорвался на снаряде несовершеннолетний гражданин", — сказал Кара-оол.
В пресс-службе правительства Тувы уточнили ТАСС, что инцидент произошел 27 апреля.
По словам главы Минздрава Тувы Орлана Донгака, ребенок находится в реанимации в стабильном состоянии. Он получил травмы челюстно-лицевой области и глаза.
"Угрозы для жизни нет", — сказал Донгак.
Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них. По данному факту военными организована проверка.
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Республика Тыва
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