Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне

Подросток получил ранение при взрыве снаряда на военном полигоне Кара-Хаак в Туве . Об этом в понедельник сказал на аппаратном совещании глава республики Шолбан Кара-оол.

"В селе Кара-Хаак подорвался на снаряде несовершеннолетний гражданин", — сказал Кара-оол.

В пресс-службе правительства Тувы уточнили ТАСС, что инцидент произошел 27 апреля.

По словам главы Минздрава Тувы Орлана Донгака, ребенок находится в реанимации в стабильном состоянии. Он получил травмы челюстно-лицевой области и глаза.

"Угрозы для жизни нет", — сказал Донгак.

Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них. По данному факту военными организована проверка.