В Хабаровском крае из-за грозы загорелся заповедник

Грозовой пожар возник в заповеднике "Комсомольский" в Хабаровском крае , где на том же месте восемь лет назад из-за грозы уже горел лес, сообщил РИА Новости представитель ФГБУ ""Заповедное Приамурье".

"Пожар обнаружен в субботу на площади 29 гектаров. Он возник из-за грозового разряда. К понедельнику площадь, пройденная огнем, составила 55 гектаров. В 2011 году на этом же месте из-за грозы также произошел пожар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время к тушению огня привлечено 13 человек и две единицы техники, а также силы "Авиалесоохраны".