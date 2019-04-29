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В Хабаровском крае из-за грозы загорелся заповедник 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грозовой пожар возник в заповеднике "Комсомольский" в Хабаровском крае, где на том же месте восемь лет назад из-за грозы уже горел лес, сообщил РИА Новости представитель ФГБУ ""Заповедное Приамурье".
"Пожар обнаружен в субботу на площади 29 гектаров. Он возник из-за грозового разряда. К понедельнику площадь, пройденная огнем, составила 55 гектаров. В 2011 году на этом же месте из-за грозы также произошел пожар", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время к тушению огня привлечено 13 человек и две единицы техники, а также силы "Авиалесоохраны".
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