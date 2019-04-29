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В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
По данным следствия, 27 апреля 22-летний таксист попытался изнасиловать 25-летнюю девушку, которая смогла высвободиться и покинуть автомобиль. После чего он похитил принадлежащие ей вещи на сумму более 30 тысяч рублей.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений "Покушение на изнасилование" и "Кража". В настоящее время подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.
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