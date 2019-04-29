В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

По данным следствия, 27 апреля 22-летний таксист попытался изнасиловать 25-летнюю девушку, которая смогла высвободиться и покинуть автомобиль. После чего он похитил принадлежащие ей вещи на сумму более 30 тысяч рублей.