Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
По данным следствия, 27 апреля 22-летний таксист попытался изнасиловать 25-летнюю девушку, которая смогла высвободиться и покинуть автомобиль. После чего он похитил принадлежащие ей вещи на сумму более 30 тысяч рублей.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений "Покушение на изнасилование" и "Кража". В настоящее время подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.