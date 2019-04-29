Посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео в ЮАР

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe в минувшее воскресенье совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщает The South African.

город Хараре. Рейс UM642 направлялся их Йоханнесбурга в столицу Зимбабве

Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx— PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) 28 апреля 2019 г. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте PigSpotter. На кадрах видно, как из одного из двигателей вырываются языки пламени.

Как пишет зимбабвийское издание iHarare, по одной из версий причиной произошедшего стало попадание в двигатель птица. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали. Самолет через некоторое время вновь вылетел в Хараре и совершил успешную посадку.

Ранее стало известно, что самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей.

На борту находились 317 пассажиров. Причина происшествия выяснятся, однако уже есть предположения, что причиной могло стать столкновение с птицей.