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Посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео в ЮАР 

РИА Новости + ещё 18 16 минут назад
Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe в минувшее воскресенье совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщает The South African.
Рейс UM642 направлялся их Йоханнесбурга в столицу Зимбабве город Хараре.
Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте PigSpotter. На кадрах видно, как из одного из двигателей вырываются языки пламени.
Как пишет зимбабвийское издание iHarare, по одной из версий причиной произошедшего стало попадание в двигатель птица. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали. Самолет через некоторое время вновь вылетел в Хараре и совершил успешную посадку.
Ранее стало известно, что самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей.
На борту находились 317 пассажиров. Причина происшествия выяснятся, однако уже есть предположения, что причиной могло стать столкновение с птицей.
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Комментарии
Происшествия , Видео , Boeing , Зимбабве , Йоханнесбург , Хараре
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