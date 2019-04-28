Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщает The Sun.

Лайнер, следовавший по маршруту Йоханнесбург-Хараре, вернулся в пункт вылета, международный аэропорт Тамбо. На взлетно-посадочной полосе самолет встречали аварийные службы.

Пострадавших нет. Одной из версий пожара называют попадание птицы в турбину.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

6 февраля пассажир панамской авиакомпании Copa Airlines снял на видео из иллюминатора загоревшийся во время полета двигатель. После того как пилоту сообщили о пожаре, самолет экстренно приземлился в аэропорту вылета.