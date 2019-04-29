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Первый кипрский серийный убийца прятал тела в ядовитом озере 

Lenta.ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: Reuters
Чемодан с останками женщины нашли в токсичном озере на Кипре после рассказа подозреваемого серийного убийцы. Об этом сообщает Sky News.
По информации телеканала, 35-летний солдат, которого СМИ называют Никос Метаксас (Nicos Metaxas), признался в расправе над пятью женщинами и двумя девочками. Он сообщил, что положил три тела в чемоданы и сбросил в озеро Коккинопезоула недалеко от Никосии. По словам мужчины, таким образом он избавился от трупов женщины, пропавшей в декабре 2017-го, а также матери и дочери, которых объявили в розыск еще осенью 2016 года.
В настоящий момент извлечена была лишь одна сумка, в ней нашли женское тело в серьезной стадии разложения и цементный блок. Личность погибшей пока не установлена. Также ведутся работы по извлечению еще одного обнаруженного чемодана.
Озеро Коккинопезоул известно также как красное озеро. Оно образовалось на месте неиспользуемой шахты медного рудника. Из-за токсичности воды водолазы работают на месте в специальных костюмах.
Ранее сообщалось, что солдата изначально взяли под стражу по подозрению в убийстве трех человек, пропавших в 2018 году: двух женщин и дочери одной из них. Мужчину называют первым серийным убийцей в стране.
Первый труп — 38-летней филиппинки — в середине апреля обнаружил турист, фотографировавший шахту. Тело вынесло на поверхность из-за затопления после необычно сильных дождей. Затем во время осмотра шахты было найдено тело второй женщины.
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Происшествия , Кипр
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