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Врач подрался с пациентом и сломал ему ребро 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: кадр видео
Шанхайский врач Чжао Сяоцзин набросился с кулаками на 60-летнего мужчину и сломал ему ребро. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным следствия, драка произошла из-за того, что потерпевший попытался обойти очередь и без спроса вошел во врачебный кабинет. Чжао потребовал от него удалиться, однако тот отказался, мужчины повздорили и завязалась потасовка. В итоге 60-летнего мужчину госпитализировали с переломом ребра. Врач, в свою очередь, отделался несколькими синяками — прибывшие на место полицейские заковали его в наручники и увезли на допрос.
Как отмечает издание, многие ждавшие в очереди пациенты раскритиковали полицию за жестокость и пожаловались, что приехали на прием к Чжао из пригородов, и теперь им придется ехать домой без медосмотра. В социальных сетях врачи также поддержали коллегу. Один из пользователей написал: «Если все будут лезть без очереди, что тогда? Что плохого в том, что доктор хотел навести порядок на рабочем месте? Что-то у нас, докторов, совсем нет прав».
В итоге Чжао отпустили через 20 минут, а начальник полиции район Танцяо пообещал улучшить работу подчиненных.
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