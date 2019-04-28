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Оторвало руку: в центре Петербурга взорвалась мина времен войны 

Рамблер + ещё 18 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Жителю Санкт-Петербурга оторвало руку в результате взрыва мины времен Великой Отечественной войны. ЧП произошло на Октябрьской набережной в Невском районе города, сообщает ТАСС.
В районной администрации подтвердили факт происшествия, рассказав, что пострадавший находится в больнице.
«Предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице», — сказали в районной администрации.
Здесь пояснили, что мужчина, видимо, собирал металлолом, наткнулся на мину, которая взорвалась.
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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