Жителю Санкт-Петербурга оторвало руку в результате взрыва мины времен Великой Отечественной войны. ЧП произошло на Октябрьской набережной в Невском районе города, сообщает ТАСС.
В районной администрации подтвердили факт происшествия, рассказав, что пострадавший находится в больнице.
«Предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице», — сказали в районной администрации.
Здесь пояснили, что мужчина, видимо, собирал металлолом, наткнулся на мину, которая взорвалась.