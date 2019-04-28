Оторвало руку: в центре Петербурга взорвалась мина времен войны

Жителю Санкт-Петербурга оторвало руку в результате взрыва мины времен Великой Отечественной войны. ЧП произошло на Октябрьской набережной в Невском районе города, сообщает ТАСС.

В районной администрации подтвердили факт происшествия, рассказав, что пострадавший находится в больнице.

«Предположительно взорвалась мина времен Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице», — сказали в районной администрации.

Здесь пояснили, что мужчина, видимо, собирал металлолом, наткнулся на мину, которая взорвалась.