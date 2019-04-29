На востоке Москвы произошла стрельба в кафе

В столичном управлении МВД проинформировали о том, что на востоке города произошел конфликт со стрельбой между посетителями кафе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данные об инциденте в кафе на Зеленом проспекте поступили в 22.27 мск.

"В ходе него (конфликта. — Газета.Ru) один человек, предположительно, из травматического оружия нанес ранение другому посетителю", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшему была оказана медицинская помощь, участники конфликта были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.