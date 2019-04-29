Мужчина пострадал в результате конфликта со стрельбой в кафе на востоке Москвы

Посетитель кафе на востоке столицы получил ранение из травматического оружия в результате конфликта, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В 22:27 на службу «02» поступило сообщение о конфликте граждан в кафе на Зеленом проспекте. По предварительным данным, в ходе конфликта один из посетителей ранил другого из травматического оружия. Ряд участников конфликта задержан для доставки в отдел полиции и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему, решается вопрос о необходимости госпитализации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал дежурный офицер.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах пояснил Агентству «Москва», что у пострадавший мужчина был ранен в руку и ребро, угрозы его жизни нет.