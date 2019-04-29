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Мужчина пострадал в результате конфликта со стрельбой в кафе на востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 11 2 часа назад
Фото: ТАСС
Посетитель кафе на востоке столицы получил ранение из травматического оружия в результате конфликта, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«В 22:27 на службу «02» поступило сообщение о конфликте граждан в кафе на Зеленом проспекте. По предварительным данным, в ходе конфликта один из посетителей ранил другого из травматического оружия. Ряд участников конфликта задержан для доставки в отдел полиции и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему, решается вопрос о необходимости госпитализации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал дежурный офицер.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах пояснил Агентству «Москва», что у пострадавший мужчина был ранен в руку и ребро, угрозы его жизни нет.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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