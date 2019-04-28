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В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне 

RT на русском + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар площадью 824 кв. м. на территории промышленной зоны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в деревне Курилово поступило в 09:15.
На момент прибытия первых подразделений МЧС происходило горение склада на площади 500 кв. м., хозяйственной постройки и деревянных палетов.
«10:21 локализация пожара на площади 824 кв. м. Привлекаемые силы и средства: 66 единиц техники, 23 человек, в том числе от МЧС 9 единиц техники, 32 человека», — заявили в МЧС.
Ранее URA.RU назвало причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Московская область , Солнечногорск
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