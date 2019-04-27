В колодце найдены тела пятерых членов семьи, пропавших в Уфе

В пригороде Уфы в заброшенном колодце на территории дачного поселка были обнаружены тела пяти человек — двух женщин и троих детей, среди которых был 9-месячный младенец. Женщины и дети пропади в декабре прошлого года, однако искать их начали только в апреле после заявления подруги одной из женщин. В убийстве подозревается сожитель одной из женщин и отчим ее погибшей дочери: он покончил с собой после того, как к нему явились следователи.

Тела пяти членов одной семьи, пропавших в декабре прошлого года в Уфе, обнаружили сегодня следователи в колодце дачного участка — об этом сообщило РИА «Новости». Женщина 39 лет, ее 22-летняя дочь, а также трое детей — сыновья женщины в возрасте двух и шести лет и 9-месячный внук пропали еще в декабре, однако полиция узнала об их исчезновении только в апреле.

Когда сотрудники правоохранительных органов явились с проверкой по месту жительства женщины, проживающий там 46-летний мужчина — ее партнер и отчим ее дочери — не открыл им дверь. После этого он покончил с собой — его обнаружили мертвым. Сейчас его подозревают в массовом убийстве, а Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства произошедшего — на месте обнаружения трупов работают следователи и криминалисты.

В полицию с заявлением о исчезновении семьи обратилась подруга 22-летней девушки в апреле — поскольку близких родственников у убитых нет, никто не озаботился их пропажей раньше. «Поиски семьи начались только после обращения жительницы Уфы, которая потеряла подругу и ее малыша»,

Как сообщает местное издание Gorobzor.Ru, предварительно установлено, что мужчина совершил преступление у себя дома в Калининском районе Уфы. После убийства он предположительно заказал грузовой автомобиль и перевез тела убитых на собственный садовый участок неподалеку от Северного кладбища, после чего сбросил их в заброшенный колодец, находящийся на соседской территории.

По факту убийства двух и более лиц (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) следователи возбудили уголовное дело.

Портал UFA1.Ru сообщает, что перед тем, как совершить самоубийство, мужчина оставил предсмертную записку, в которой написал, что без семьи жить не будет.

«Все вместе они жили в однокомнатной квартире. Отец семейства часто выпивал. Видимо, во время одной из попоек у него что-то и перемкнуло», — сообщил UFA1.RU собственный источник, близкий к следствию.

Данные о том, как велись поиски пропавших людей, разнятся. Если одни издания сообщают, что женщина, обратившаяся с полицию с заявлением о пропаже подруги и ее ребенка, забила тревогу только в апреле, то на других появляются сведения о том, что в текущем месяце были по ее требованию возобновлены поиски, которые велись и раньше.

При этом Gorobzor.Ru отмечает, что на поиски людей были брошены все силы — ими занимался отдел криминалистики и следователи территориального следственного отдела, а также полицейские. В ходе мероприятий правоохранители исследовали лесной массив и садовые товарищества, расположенные вблизи Северного кладбища, задействовав современную криминалистическую технику — квадрокоптер и источник криминалистического света.

По информации сайта Vesti.Ru, следователи приняли решение опросить 46-летнего мужчину после того, как знакомая 22-летней погибшей сообщила им, что видела подругу в квартире ее отчима в уфимском районе Инорс.

Причины и способ убийства пяти человек, среди которых было трое маленьких детей, пока неизвестны.

Это не первый раз, когда члены семьи расправляются со всеми родственниками. В конце марта в Свердловской области были задержаны 22-летний Александр и его 24-летняя сожительница Анастасия — их обвинили в убийстве четырех человек.

Молодые люди были заключены под стражу после того, как тела четверых жителей поселка Зюсельский, расположенного в Полевском городском округе, были в середине марта обнаружены силовиками. По данным СК, тело одного из убитых — 30-летнего друга обвиняемых — обнаружили в сенях дома. Отмечалось, что он был убит 28 февраля — по версии следствия, из ревности обвиняемого к сожительнице. Еще три трупа были найдены в подполье частного дома — это были 45-летняя мать Анастасии, а также 29-летняя старшая сестра девушки и ее супруг 1990 года рождения. Они были убиты 22 февраля из-за личной неприязни, добавили в СК.

Александр и Анастасия были задержаны по горячим следам. По данным местного портала e1.ru, убийства произошли во время семейного застолья — молодая пара пришла в гости к родным. Между Анастасией и одним из членов семьи произошел конфликт, и в итоге старшая сестра обвиняемой и ее муж были убиты.

Во время преступления в квартире также находилась мать Анастасии — от нее избавились как от свидетеля. Через шесть дней был убит и приятель пары, пришедший в гости — преступление было совершено на почве ревности.