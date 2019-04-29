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В Мексике мигрант умер на крыше грузового поезда на пути в США 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мигрант из Сальвадора умер от сердечного приступа, предположительно, вызванного обезвоживанием или тепловым ударом, на крыше грузового поезда в Мексике, сообщило издание Excelsior.
Мужчина 23 лет вместе с другими мигрантами из каравана, направляющегося из Центральной Америки к США, провел на крыше поезда несколько часов без еды и воды, отмечает издание. Житель Сальвадора забрался на поезд в штате Чиапас, в штате Оахака попутчики сообщили властям о его состоянии. Представители служб гражданской обороны попытались спасти мигранта, однако им это не удалось.
Товарный поезд, известный как "Бестия", является очень популярным средством передвижения среди мигрантов на территории Мексики, несмотря на всю опасность таких поездок. В минувшие выходные 38-летний житель Гондураса потерял руку, упав с крыши этого поезда в штате Чиапас.
Караваны центральноамериканских мигрантов, к которым присоединяются и граждане других стран, начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года.
По данным главы Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильена Лопеса, озвученным 23 апреля, за последние 30 дней из Мексики обратно в страны Центральной Америки были депортированы порядка 15 тысяч человек. Всего за три месяца этого года Мексику пересекли 300 тысяч мигрантов, сообщила глава МВД страны Ольга Санчес Кордеро.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что США будут вынуждены закрыть часть границы с Мексикой и мобилизовать военных, если та не остановит поток мигрантов.
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Происшествия , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , МВД , Мексика
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