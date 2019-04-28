Спасатели Петербурга ищут пассажира перевернувшегося катера

Маломерный катер перевернулся вечером 27 апреля в акватории Невской губы в Петербурге . Причиной ЧП мог стать сильный ветер.

Сигнал об инциденте поступил в МЧС 27 апреля в 21:30 мск. В акватории Финского залива у Канонерского острова маломерный катер потерял ход и начал тонуть, передаёт ТАСС.

Прибывшие на место спасатели вытащили из воды восемь человек, все они переданы врачам скорой помощи. Поиски ещё одного пассажира катера продолжаются.

Вечером 27 апреля в Петербурге изменилась погода, температура воздуха опустилась с 18 до 4 градусов тепла, начался сильный ветер. По прогнозам, 28 апреля порывы ветра в городе могут достигать 13 м/с.

Как писал News.ru, один человек погиб и двое пропали без вести в результате столкновения двух судов на Волге. Инцидент произошёл в Юрьевецком районе Ивановской области. Один из катеров принадлежал региональному отделу Рыбнадзора.