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Спасатели Петербурга ищут пассажира перевернувшегося катера 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Маломерный катер перевернулся вечером 27 апреля в акватории Невской губы в Петербурге. Причиной ЧП мог стать сильный ветер.
Сигнал об инциденте поступил в МЧС 27 апреля в 21:30 мск. В акватории Финского залива у Канонерского острова маломерный катер потерял ход и начал тонуть, передаёт ТАСС.
Прибывшие на место спасатели вытащили из воды восемь человек, все они переданы врачам скорой помощи. Поиски ещё одного пассажира катера продолжаются.
Вечером 27 апреля в Петербурге изменилась погода, температура воздуха опустилась с 18 до 4 градусов тепла, начался сильный ветер. По прогнозам, 28 апреля порывы ветра в городе могут достигать 13 м/с.
Как писал News.ru, один человек погиб и двое пропали без вести в результате столкновения двух судов на Волге. Инцидент произошёл в Юрьевецком районе Ивановской области. Один из катеров принадлежал региональному отделу Рыбнадзора.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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