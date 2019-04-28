Катер перевернулся в Финском заливе

Прогулочный катер перевернулся в Финском заливе рядом с Санкт-Петербургом . Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 27 апреля около 21:30 по московскому времени в пяти километрах от Канонерского острова. Всего на борту было девять человек. Восемь из них спасены, их осматривают врачи.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. По информации телеканала РЕН ТВ, шестиметровый катер мог запутаться в рыболовных сетях и перевернуться из-за боковых порывов ветра. На берег доставили только двоих пострадавших, так как спасательное судно тоже запуталось в сетях.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

В 2017 году в акватории Невы столкнулись прогулочный катер и теплоход с 48 пассажирами на борту. Причиной аварии называлось сильное алкогольное опьянение капитана катера.