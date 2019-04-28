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Суд не дал Маску отделаться от иска за «педофила» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 7 часов назад
Фото: Reuters
Суд в Лос-Анджелесе отказал основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, который просил отклонить направленный против него иск по делу о клевете, сообщают информационные агентства.
Иск подал британский дайвер Верн Уонсорт, спасавший детей из пещеры в Таиланде, передает RT со ссылкой на Bloomberg.
В суде Маск ссылался на Первую поправку к Конституции США, а также пытался объяснить свои слова «образным оскорблением».
Напомним, в июле Маск назвал Уонсорта педофилом.
Их конфликт произошел после того, как в Таиланде отказались от помощи Маска в спасении детей, заблокированных в пещере. Маск создал для этого мини-субмарину. Отказ вызвал недовольство и критику со стороны миллиардера. Уонсорт, также спасавший детей, в ответ посоветовал ему «засунуть свою подлодку куда поглубже».
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Происшествия , SpaceX , Bloomberg , Лос-Анджелес , Таиланд
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