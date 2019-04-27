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Прыгнула вслед за ребенком с десятого этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара 

Вести.Ru + ещё 3 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В десятиэтажном жилом доме в Советском районе Ростове-на-Дону в субботу, 27 апреля, произошел пожар, во время которого погибли женщина и трехлетний ребенок.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Ростовской области, пожар случился в жилом доме на улице Еременко.
По предварительной информации, женщина 1986 года, спасаясь от огня, сначала выбросила с десятого этажа своего ребенка 2016 года рождения, а потом выпрыгнула сама. В результате и мать, и ребенок погибли. Из горевшего дома были эвакуированы 30 человек. Пожарные ликвидировали возгорание к вечеру субботы.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Интерфакс
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