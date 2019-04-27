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На Урале ребенок умер после катания с горки 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ребенок скончался после катания с горки в поселке Калья города Североуральск в Свердловской области, прокуратура начала проверку, сообщает в субботу надзорное ведомство региона.
"Прокуратура выясняет обстоятельства гибели мальчика, 2013 года рождения, который накануне, в пятницу, катаясь со сверстниками с горки в поселке Калья города Североуральск, ударился головой", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, мальчик катался с металлической горки во дворе дома. Вечером ребенок пожаловался матери на головную боль, пояснив, что упал с горки. Мать оказала помощь ребенку, обработав рану в области виска. В субботу утром женщина обнаружила, что у сына повышенная температура, в связи с чем вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Однако до прибытия скорой помощи мальчик скончался, отмечает прокуратура.
По предварительным данным, семья благополучная, на учете в органах системы профилактики не состоит. Прокуратура города устанавливает принадлежность горки, а также ее техническое состояние на предмет безопасности. Кроме того, будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь ребенку. В том числе, прокуратура выяснит, своевременно ли приехала на вызов бригада скорой помощи.
Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Свердловская Область , Североуральск
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