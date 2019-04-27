В России мост снесло во время ледохода

В Заполярье во время ледохода снесло временный мост, передает «Интерфакс». Это произошло в Кольском районе Мурманской области в поселке Шонгуй.

Мост соединял две части населенного пункта. На другом берегу остались воинская часть и частные дома, где проживают три человека. «Доставка сейчас осуществляется по резервной дороге через поселок Магнетиты», — уточнил собеседник агентства.

Фотографии появились в социальных сетях. В частности, снимки опубликованы в паблике «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте» . «Дураку понятно было, что льдом его снесет», — написал один из подписчиков. «Уплыл в светлое будущее)))» — иронизировал другой.

Мост в Шонгуе построили в 1951 году, он разрушился в 2017-м. Временное сооружение было возведено силами Северного флота, позднее объект передали в управление местной администрации.