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В России мост снесло во время ледохода 

Lenta.ru + ещё 6 17 часов назад
Фото: murmansk.aif.ru/Алексей Мкртчян
В Заполярье во время ледохода снесло временный мост, передает «Интерфакс». Это произошло в Кольском районе Мурманской области в поселке Шонгуй.
Мост соединял две части населенного пункта. На другом берегу остались воинская часть и частные дома, где проживают три человека. «Доставка сейчас осуществляется по резервной дороге через поселок Магнетиты», — уточнил собеседник агентства.
Фотографии появились в социальных сетях. В частности, снимки опубликованы в паблике «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте». «Дураку понятно было, что льдом его снесет», — написал один из подписчиков. «Уплыл в светлое будущее)))» — иронизировал другой.
Мост в Шонгуе построили в 1951 году, он разрушился в 2017-м. Временное сооружение было возведено силами Северного флота, позднее объект передали в управление местной администрации.
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Происшествия , Интерфакс , Мурманская Область
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