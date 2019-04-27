Ракеты не взлетели: что сгорело на «Красмаше»

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске . По данным МЧС, пожар не представлял угрозы цехам, производящим ракеты «Сармат» и «Синева», поскольку огнем был охвачен склад холодильников «Бирюса». Этот завод арендует часть площадей «Красмаша».

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода «Красмаш» в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.

Пожар в цехе по сборке холодильных установок красноярского завода вспыхнул в пятницу, 26 апреля, в 19:53 по местному времени (15:53 мск). В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания составила 24 тыс. кв. м. В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня на другие объекты нет, передает ФАН.

«Это отдельно стоящий цех, поэтому угрозы распространения пожара на другие здания нет. Сильного ветра нет, поэтому перехода огня на соседние здания мы не прогнозируем», — пояснял начальник пресс-службы регионального управления МЧС Александр Якимов.

Он добавил, что в тушении пожара были задействованы 70 человек и 25 единиц техники. Угрозы взрыва при этом не было.

Сотрудники МЧС также поясняли, что пожар не представлял угрозы цехам, производящим ракеты «Сармат» и «Синева», поскольку огнем был охвачен склад холодильников, в то время как все остальные цеха находятся далеко от очага возгорания, передает НСН.

«Горит склад холодильников «Бирюса». Этот завод арендует часть площадей «Красмаша», — рассказали в МЧС.

В сеть попала видеозапись горящего завода, на которой видно, как с места возгорания поднимаются огромные черные клубы дыма. Они постепенно заволакивают небо по направлению ветра. Кроме того, на ролике можно заметить языки пламени, слышны сигнальные звуки спасательных машин.

Якимов пояснил, что черный цвет дыму, клубы которого поднимаются над территорией завода, придает мазут на кровле горящего цеха. В администрации города сообщили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе обнаружена не была.

Красноярский машиностроительный завод «Красмаш» производит вооружение для российской армии. В том числе на его территории создают баллистические ракеты для подводных лодок, базовые модули разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Основан завод был в 1932 году.

В начале нынешнего месяца в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Нижегородской области был полностью уничтожен цех по производству взрывчатых веществ. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было, сообщали экстренные службы региона.

«Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 метров при взрыве полностью разрушено», — заявили в ведомстве.

Всего в здании завода хранится взрывчатка в тротиловом эквиваленте весом в полтонны.

Информацию об инциденте также подтвердил начальник управления по промышленной безопасности учреждения Владимир Серегин , который сообщил, что за взрывом последовал пожар.

«Действительно, произошло ЧП. Заводские службы сработали профессионально: сразу после возгорания люди были эвакуированы, в момент последующего взрыва в здании уже никого не было, жертв нет — это главное», — рассказал Серегин.

Позже горение распространилось на площадь, которая оценивалось в 150 кв. м. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Пожарным удалось потушить его через час с момента возгорания.

В начале года взрыв бочки с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в производственном здании завода «Полипласт» в промзоне «Фосфорит» в райцентре Кингисепп Ленинградской области привел к пожару и густому задымлению этого района.

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. По его словам, из-за искры от болгарки сдетонировала селитра. В результате двухэтажное производственное здание было полностью разрушено, добавил глава региона.

В результате ЧП пострадали четыре человека, они получили легкие травмы, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. У пострадавших образовались раны и ушибы от осколков кирпича и стекол.

В октябре прошлого года произошел пожар на одном из крупнейших производственных предприятий Северной Осетии — заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Огонь в цеху электролиза цинка распространился на площади около 4,5 тыс. кв. м.

Вскоре пожар был потушен. Власти региона отмечали, что в ходе ликвидации пожара вредных выбросов с его территории зафиксировано не было, эвакуация близлежащих домов не потребовалась.