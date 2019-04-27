«Дарт Вейдер» и ФСБ: новые подробности в деле о коррупции

Кипрский офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» появился в деле полковника ФСБ Дмитрия Фролова , курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере. Ранее суд в Москве удовлетворил ходатайство о заключении под стражу экс-начальника Фролова — главы отдела ФСБ Кирилла Черкалина.

В громком деле бывшего полковника ФСБ Дмитрия Фролова, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере в управлении «К» Службы экономической безопасности и обвиняемого в хищении 490 млн рублей у предпринимателя, появился кипрский офшор под названием «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

На момент инкриминируемого ему преступления Фролов занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. Его предполагаемый сообщник — сотрудник центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев — «ввел Сергея Гляделкина в заблуждение», убедив, что его могут привлечь к уголовной ответственности, приводит РБК слова следователя.

По версии правоохранителей, за решение вопроса в положительном для бизнесмена ключе силовики потребовали от Гляделкина перевести часть уставного капитала инвесткомпании «Юрпромконсалтинг» в их собственность.

В августе 2010 года доля связанной с Гляделкиным компании «Экосток» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова , который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». К 2015 году этой компании уже напрямую принадлежали 100% акций «Юрпромконсалтинга».

По данным СПАРК, у Мартынова нет ИНН, однако его полный тезка, также не имеющий ИНН, работал гендиректором компании «Сюлдюкарнефтегаз», входящей в холдинг «Истсиб». В этом холдинге в компании «Истсиб геологоразведка» на момент задержания как раз и работал Фролов, о чем он сам заявил в суде.

В пятницу, 26 апреля суд в Москве также удовлетворил ходатайство о заключении под стражу экс-начальника Фролова — главы отдела ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщил представитель 235-го гарнизонного военного суда. Представитель суда также подчеркнул, что мера пресечения избрана на два месяца.

Известно, что до ареста Черкалин руководил банковским сектором в управлении по борьбе с экономическими преступлениями ФСБ.

По предварительным данным, основанием для ареста стали миллионные взятки. Как уточняют СМИ, все они связаны с рядом уголовных дел по махинациям в банках. Во время обысков дома и на рабочем месте полковника у него были изъяты крупные денежные суммы, коллекции часов и драгоценностей в качестве вещдоков.

Ранее появилась информация, что один бывший и один действующий следователи ФСБ арестованы по делу о вымогательстве у экс-гендиректора ФГУП «Издательство „Известия“ Эраста Галумова, который находится под арестом по делу о мошенничестве, передает НСН.

Согласно версии СК, Горбатов вместе с соучастниками вымогал деньги у бизнесменов. Потерпевшим по делу проходит коммерческий директор сети часовых ломбардов. Его компания берет в залог изделия брендовых швейцарских марок и дает взамен кредиты на $50-100 тыс.

В марте нынешнего года президент России Владимир Путин в своем выступлении на расширенной коллегии ФСБ указал, что среди ключевых направлений работы разведчиков — обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией.

»В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел, по материалам ФСБ другими правоохранительными органами возбуждено около семи тысяч дел.

Необходимо активно выявлять преступные схемы, наносящие ущерб государству и бизнесу, пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые негативно влияют на всю экономику нашей страны», — сказал глава государства.

По его словам, сотрудникам спецслужбы нужно оперативно реагировать и на нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных органов , контрольных, надзорных органов.

«Об этом предметно говорил, как вы наверняка знаете, и в послании Федеральному Собранию, и на недавней коллегии МВД. Рассчитываю, что и вы в рамках своих полномочий внесете вклад в решение важнейшей задачи — в обеспечение законных прав и интересов предпринимателей, да и вообще всех граждан России», — подчеркнул президент России.

При этом он заявил, что ожидает от сотрудников ФСБ и более активных действий по борьбе с коррупцией.