Пострадали из-за отца: полиция случайно подстрелила троих детей

На юге центральной части США, в американском штате Оклахома, трое детей получили ранения, когда полицейские открыли огонь по подозреваемому в грабеже, передает ABC News

21-летний Уильям Смит, подозреваемый в ограблении магазина, которое произошло 11 апреля, находился в автомобиле с четырьмя детьми и женой. Пытаясь «установить контакт» со Смитом, сотрудники полиции открыли огонь по машине, ранив его и троих детей.

Все они были доставлены в больницу, об их травмах и возрасте ничего не сообщается.

Сам подозреваемый, после того, как в больнице ему оказали необходимую помощь, был передан полицейским.

Как заявили в полиции, жена подозреваемого не пострадала. Пока неясно, были ли раненые дети — детьми подозреваемого.

По данным полиции, в ходе ограбления Смит вошел в магазин заднюю дверь магазина и, прижав некий предмет к спине сотрудника, потребовал отдать ему выручку. Инцидент зафиксировали видеокамеры магазина.