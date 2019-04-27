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Пострадали из-за отца: полиция случайно подстрелила троих детей 

Рамблер + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
На юге центральной части США, в американском штате Оклахома, трое детей получили ранения, когда полицейские открыли огонь по подозреваемому в грабеже, передает ABC News.
21-летний Уильям Смит, подозреваемый в ограблении магазина, которое произошло 11 апреля, находился в автомобиле с четырьмя детьми и женой. Пытаясь «установить контакт» со Смитом, сотрудники полиции открыли огонь по машине, ранив его и троих детей.
Все они были доставлены в больницу, об их травмах и возрасте ничего не сообщается.
Сам подозреваемый, после того, как в больнице ему оказали необходимую помощь, был передан полицейским.
Как заявили в полиции, жена подозреваемого не пострадала. Пока неясно, были ли раненые дети — детьми подозреваемого.
По данным полиции, в ходе ограбления Смит вошел в магазин заднюю дверь магазина и, прижав некий предмет к спине сотрудника, потребовал отдать ему выручку. Инцидент зафиксировали видеокамеры магазина.
Комментарии
Происшествия , В мире , Криминал , США , телеканал АВС
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