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Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: соцсети
Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что инцидент произошел в средней школе в токийском районе Бункёку. По данным полиции, неизвестный, переодевшись рабочим, проник в здание школы, которая сейчас не работает из-за десятидневных праздников, на которые ушла вся Япония по случаю предстоящего отречения от престола императора Акихито и восхождения на трон его сына крон-принца Нарухито. Сообщается, что мужчина оставил на столе, за которым сидит Хисахито, нож. В настоящее время полиция пытается установить личность мужчины.
Принц Хисахито в марте этого года закончил начальную школу при университете Отяномидзу и перешел в среднюю школу. Молодой принц стоит третьим в очереди на японский императорский престол.
30 апреля произойдет отречение от престола нынешнего императора Акихито, а на следующий день, 1 мая, на престол взойдет его старший сын, наследный принц Нарухито. После этого принц Акисино займет его место, а Хисахито станет вторым в очереди на трон. У Акисино также есть две дочери Мако и Како.
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