Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца

Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в средней школе в токийском районе Бункёку. По данным полиции, неизвестный, переодевшись рабочим, проник в здание школы, которая сейчас не работает из-за десятидневных праздников, на которые ушла вся Япония по случаю предстоящего отречения от престола императора Акихито и восхождения на трон его сына крон-принца Нарухито. Сообщается, что мужчина оставил на столе, за которым сидит Хисахито, нож. В настоящее время полиция пытается установить личность мужчины.

Принц Хисахито в марте этого года закончил начальную школу при университете Отяномидзу и перешел в среднюю школу. Молодой принц стоит третьим в очереди на японский императорский престол.

30 апреля произойдет отречение от престола нынешнего императора Акихито, а на следующий день, 1 мая, на престол взойдет его старший сын, наследный принц Нарухито. После этого принц Акисино займет его место, а Хисахито станет вторым в очереди на трон. У Акисино также есть две дочери Мако и Како.