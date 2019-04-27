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В Москве задержан украинский мультимиллионер 

Вести.Ru + ещё 3 55 минут назад
Фото: с личной страницы Павла Климца facebook.com
В Москве следователями Следственного комитета России задержан известный украинский мультимиллионер Павел Климец.
Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Кому и за что пытался передать деньги бизнесмен, пока неизвестно. По некоторым данным, его визит в Москву связан с обсуждением активов в Донбассе, которых он фактически лишился после начала вооруженного конфликта в 2014 году.
Климец возглавляет группу компаний OLYMP. Там неофициально подтвердили его арест и сообщили, что в последнее время глава компании часто получал предложения переписать или продать за бесценок свой бизнес на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Компания OLYMP занимается производством и продажей алкоголя. С 2011 по 2015 годы Климец входил в число ста богатейших людей Украины.
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Происшествия , Криминал , СКР , Москва
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