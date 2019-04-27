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На месте взрыва на Шри-Ланке обнаружили 15 тел 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: © REUTERS / Dinuka Liyanawatte
Тела 15 человек, в том числе шести детей, обнаружены на месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.
В пятницу в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Ранее сообщалось, что за последние сутки власти острова задержали 20 подозреваемых.
"Всего 15 тел, включая 6 мужских, 3 женских и 6 детских, найдены во взорвавшемся доме в Сейнтамаруту", — говорится в сообщении портала, опубликованном в Twitter.
В прошлое воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Как заявил в пятницу президент страны Майтрипала Сирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в этих атаках участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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Происшествия , В мире , Исламское государство , Калмунай , Шри-Ланка
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