Бабушка с болезнью Альцгеймера сбежала по стене высотки

Пожилая китаянка совершила дерзкий побег из квартиры, в которой ее закрыли родственники. Она страдает болезнью Альцгеймера, которая мешает связно мыслить, и близкие не ожидали от нее такой предприимчивости.

В китайском Чэнду около 10 утра 80-летняя женщина сумела спуститься по пожарной лестнице с 14-го этажа на десять пролетов, сообщила New York Post. Спасли пожилую леди соседи, сумевшие втащить ее в открытое окно четвертого этажа. С собой беглянка несла большую красную сумку.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, женщина-паук уже была спасена. О том, пострадала ли путешественница не сообщается.