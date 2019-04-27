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Бабушка с болезнью Альцгеймера сбежала по стене высотки 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пожилая китаянка совершила дерзкий побег из квартиры, в которой ее закрыли родственники. Она страдает болезнью Альцгеймера, которая мешает связно мыслить, и близкие не ожидали от нее такой предприимчивости.
В китайском Чэнду около 10 утра 80-летняя женщина сумела спуститься по пожарной лестнице с 14-го этажа на десять пролетов, сообщила New York Post. Спасли пожилую леди соседи, сумевшие втащить ее в открытое окно четвертого этажа. С собой беглянка несла большую красную сумку.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, женщина-паук уже была спасена. О том, пострадала ли путешественница не сообщается.
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