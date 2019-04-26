В СК уточнили число отравившихся в «Матросской Тишине» арестантов

В столичном управлении Следственного комитета России уточнили, что в результате отравления наркотическими веществами в СИЗО «Матросская Тишина» пострадали четверо арестантов, один из которых затем скончался.

«По данным следствия, в период с 22 по 24 апреля на территории одного из следственных изоляторов на востоке Москвы осуществлён сбыт наркотических средств лицам, содержащимся под стражей», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

При этом, как уточняется, четверо заключённых «получили острое наркотическое отравление», один из них впоследствии скончался в следственном изоляторе.

«Трое пострадавших были госпитализированы», — заключили в СК.

Ранее в УФСИН России по Москве сообщили, что трое заключённых «Матросской Тишины» отравились неизвестным веществом.

По факту отравления возбудили уголовное дело по трём статьям.