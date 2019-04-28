Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины» 

Lenta.ru + ещё 8 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Сегодня утром умер один из госпитализированных подследственных, доставленных из СИЗО-1. Врачи не смогли спасти ему жизнь», — говорится в сообщении.
Об инциденте, связанном с передозировкой наркотиков, стало известно 24 апреля. Сообщалось, что один заключенный «Матросской тишины» погиб, еще двое госпитализированы с отравлением психотропными веществами. По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, все они приняли наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в пропитанной им ткани. Психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.
Эксперты обнаружили в организме двух заключенных, которые были доставлены в реанимацию, следы метадона. В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в связи с инцидентом во всех следственных изоляторах региона будут проводиться внеплановые проверки на предмет наличия запрещенных предметов.
Последние новости
В Петербурге взорвалась мина Появилось видео полета «российского самолета XXI века» Задержаны главные подозреваемые по делу о терактах в Шри-Ланке
Комментарии2
Происшествия , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просто вранье: Зеленского «разоблачили» в России818
Зеленский покажет россиянам фокусы8
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование1015
Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа297
Грубое психологическое насилие: дочь Алсу пожалели37
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение