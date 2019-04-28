Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»

Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня утром умер один из госпитализированных подследственных, доставленных из СИЗО-1. Врачи не смогли спасти ему жизнь», — говорится в сообщении.

Об инциденте, связанном с передозировкой наркотиков, стало известно 24 апреля. Сообщалось, что один заключенный «Матросской тишины» погиб, еще двое госпитализированы с отравлением психотропными веществами. По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, все они приняли наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в пропитанной им ткани. Психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.

Эксперты обнаружили в организме двух заключенных, которые были доставлены в реанимацию, следы метадона. В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в связи с инцидентом во всех следственных изоляторах региона будут проводиться внеплановые проверки на предмет наличия запрещенных предметов.