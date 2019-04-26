Дело дознавательницы из Уфы: один из насильников отпущен

Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения одному из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы Павлу Яромчуку, сообщает РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство защиты Яромчука об изменении меры пресечения с нахождения под стражей на домашний арест в связи с состоянием здоровья обвиняемого.

В январе у Яромчука обнаружили опухоль головного мозга.

«Суд согласился с доводами адвокатов, что Яромчук по состоянию здоровья не может оставаться в СИЗО, и не может скрыться от следствия, и сменил арест в СИЗО на домашний арест», — приводит агентство слова адвоката Наиля Багаутдинова.

Ранее издание Bash.News сообщило, что расследование дела завершено, и участники процесса начали знакомиться с материалами дела.

31 октября 2018 года по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев , руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук.

1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. В январе после проведения проверки из МВД также уволили потерпевшую дознавательницу.