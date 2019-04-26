Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» резко разросся

В Красноярске площадь возгорания на территории завода «Красмаш» превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщает «Интерфакс». Ранее она составляла около пяти тысяч квадратных метров.

По данным агентства, огнем охвачено все помещение склада холодильников на территории завода. По состоянию на 18:00 по московскому времени площадь пожара на территории завода достигла 24 тысяч квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России

«Угрозы распространения огня на другие объекты нет», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что горит склад холодильников «Бирюса», который арендует часть площадей «Красмаша». На горящем складе находится около 50 тысяч холодильников, утверждает источник ТАСС.

Ранее сообщалось, в одном из корпусов завода «Красмаш» начался пожар. Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров рухнула. Как стало известно позднее, загорелся склад с холодильниками, где боевой техники или ракет нет.