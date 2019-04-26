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Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» резко разросся 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: ТВК
В Красноярске площадь возгорания на территории завода «Красмаш» превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщает «Интерфакс». Ранее она составляла около пяти тысяч квадратных метров.
По данным агентства, огнем охвачено все помещение склада холодильников на территории завода. По состоянию на 18:00 по московскому времени площадь пожара на территории завода достигла 24 тысяч квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Угрозы распространения огня на другие объекты нет», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что горит склад холодильников «Бирюса», который арендует часть площадей «Красмаша». На горящем складе находится около 50 тысяч холодильников, утверждает источник ТАСС.
Ранее сообщалось, в одном из корпусов завода «Красмаш» начался пожар. Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров рухнула. Как стало известно позднее, загорелся склад с холодильниками, где боевой техники или ракет нет.
Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок. Он является одним из основных производителей базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Предприятие также занимается изготовлением новой межконтинентальной ракеты «Сармат». Завод работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом.
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Комментарии7
Происшествия , Зенит , МЧС , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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