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На Шри-Ланке произошли три взрыва
Газета.Ru
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ещё 10
27 минут назад
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Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя армии.
Новость дополняется..
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