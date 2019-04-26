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На Шри-Ланке произошли три взрыва 

Газета.Ru + ещё 10 27 минут назад
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя армии.
Новость дополняется..
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Происшествия , Видео , Шри-Ланка
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