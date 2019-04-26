Новый саркофаг в Чернобыле готов на 99%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый конфайнмент «Укрытие», который успешно прошёл пробную 72-часовую эксплуатацию, сообщается на сайте правительства страны. Проект завершён на 99%, он будет закончен в мае-июне текущего года.

«Основная задача власти — обеспечить чистоту окружающей среды. Наше правительство завершило проект «Укрытие», мы восстановили весь комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна», — отметил глава украинского кабмина.

26 апреля 1986 на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная катастрофа в истории атомной энергетики.

В 01:23 мск на объекте произошёл крупный взрыв и вспыхнул пожар. Согласно официальной информации, в течение первых трёх месяцев после ЧП погиб 31 человек.