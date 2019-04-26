Тело еще одного горняка достали из-под завалов на шахте в ЛНР

Спасатели извлекли тело четвертого горняка из-под завалов на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

"Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг", — отметил Кацавалов.

Он добавил, что спасательные работы идут в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что российские спасатели прибыли в ЛНР из-за аварии на шатхе.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте взорвался метан. В настоящий момент известно о четырех погибших. Судьба еще 13 горняков остается неизвестной.