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Тело еще одного горняка достали из-под завалов на шахте в ЛНР 

Газета.Ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Спасатели извлекли тело четвертого горняка из-под завалов на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.
"Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг", — отметил Кацавалов.
Он добавил, что спасательные работы идут в плановом режиме.
Ранее сообщалось, что российские спасатели прибыли в ЛНР из-за аварии на шатхе.
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте взорвался метан. В настоящий момент известно о четырех погибших. Судьба еще 13 горняков остается неизвестной.
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